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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ НЕФТЯНИКИ ПРОВЕЛИ 8-СТАДИЙНЫЙ ГИДРОРАЗРЫВ ПЛАСТА НА ИЗВЕСТИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
16:20 09.07.2019

В компании «Янгпур» благодаря применению новой технологии добычи нефти зафонтанировала новая перспективная скважина.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПО «Белоруснефть», речь идет о 8-стадийном гидроразрыве пласта. 837-я Известинская скважина пока дает около 40 тонн нефти в сутки. Ожидается, что после вывода объекта на нормальный рабочий режим суточная добыча вырастет до 150 тонн.

Строительство скважины велось с февраля по апрель этого года. Затем на стадии освоения впервые белорусские нефтяники провели в «Янгпуре» 8-стадийный гидроразрыв пласта. Работы выполнялись в горизонтальной скважине протяженностью тысяча метров. Таким образом, удалось включить в разработку всю центральную часть Известинского месторождения.

Если без гидроразрыва скважины на Известинском месторождении давали до 10 тонн нефти в сутки, то с ГРП – до 60 тонн в сутки, а с применением многостадийного гидроразрыва пласта суточная добыча составляет более 200 тонн.

В перспективе технологию многостадийного гидроразрыва пласта в «Янгпуре» планируется использовать на скважине №831 Метельного газоконденсатного месторождения. Пока ее строят. Ожидаемая добыча может составить 300 тыс. кубометров природного газа и 30–40 тонн газоконденсата.

Освоение Метельного месторождения принесло «Янгпуру» внушительный прирост добычи. Суточная добыча природного газа увеличилась с 300 тысяч до 900 тысяч кубометров в сутки, газоконденсата – с 20 до 90 тонн.
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