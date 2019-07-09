Органы прокуратуры Брестской области выявили нарушения в управлениях капитального строительства области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, рядом управлений недостаточно задействован превентивный потенциал комиссий по противодействию коррупции, игнорируется профилактическое значение антикоррупционного механизма оформления письменных ограничительных обязательств государственных должностных лиц, допускаются нарушения в сфере декларирования доходов и имущества.

Совершению коррупционных правонарушений способствует и отсутствие действенной системы контроля за учетом рабочего времени и надлежащей работы с кадрами.

Так, сотрудники областного управления капитального строительства неоднократно в рабочее время выезжали за пределы страны по личным мотивам. Этому способствовал руководитель одного из структурных подразделений управления, в отношении которого прокуратурой области возбуждено дисциплинарное производство за совершение правонарушения, создающего условия для коррупции.

Прокуроры выявили нарушения при организации и проведении закупок, несмотря на то, что управления капитального строительства являются профессиональными заказчиками.

В числе нарушений – неправильный выбор вида процедуры закупки и ограничение конкуренции, в том числе путем создания узкой спецификации товаров и услуг, под которую подходит только определенная категория участников, а также предъявления требований к составу участников, исключающих равный доступ к закупочному процессу.

Не способствует рациональному расходованию бюджетных средств применяемая в ряде организаций методика оценки конкурсных предложений, когда предпочтение отдается заявившим меньшие сроки строительства при наибольшей стоимости. Однако в процессе исполнения договорных обязательств не соблюдались даже нормативные сроки.

В областном управлении определяющее значение при выборе подрядчика имеет срок осуществления участником строительной деятельности. Приоритет – организациям со стажем свыше 40 лет.

По всем выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования. Прокуратура области внесла представление генеральному директору КУП «Брестское областное управление капитального строительства», в котором инициировано и привлечение к дисциплинарной ответственности 13 должностных лиц.