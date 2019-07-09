|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И ИМУЩЕСТВА ЗАФИКСИРОВАНЫ В НЕКОТОРЫХ УКС БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
15:54 09.07.2019
Органы прокуратуры Брестской области выявили нарушения в управлениях капитального строительства области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, рядом управлений недостаточно задействован превентивный потенциал комиссий по противодействию коррупции, игнорируется профилактическое значение антикоррупционного механизма оформления письменных ограничительных обязательств государственных должностных лиц, допускаются нарушения в сфере декларирования доходов и имущества.
Совершению коррупционных правонарушений способствует и отсутствие действенной системы контроля за учетом рабочего времени и надлежащей работы с кадрами.
Так, сотрудники областного управления капитального строительства неоднократно в рабочее время выезжали за пределы страны по личным мотивам. Этому способствовал руководитель одного из структурных подразделений управления, в отношении которого прокуратурой области возбуждено дисциплинарное производство за совершение правонарушения, создающего условия для коррупции.
Прокуроры выявили нарушения при организации и проведении закупок, несмотря на то, что управления капитального строительства являются профессиональными заказчиками.
В числе нарушений – неправильный выбор вида процедуры закупки и ограничение конкуренции, в том числе путем создания узкой спецификации товаров и услуг, под которую подходит только определенная категория участников, а также предъявления требований к составу участников, исключающих равный доступ к закупочному процессу.
Не способствует рациональному расходованию бюджетных средств применяемая в ряде организаций методика оценки конкурсных предложений, когда предпочтение отдается заявившим меньшие сроки строительства при наибольшей стоимости. Однако в процессе исполнения договорных обязательств не соблюдались даже нормативные сроки.
В областном управлении определяющее значение при выборе подрядчика имеет срок осуществления участником строительной деятельности. Приоритет – организациям со стажем свыше 40 лет.
По всем выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования. Прокуратура области внесла представление генеральному директору КУП «Брестское областное управление капитального строительства», в котором инициировано и привлечение к дисциплинарной ответственности 13 должностных лиц.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 09.07.2019
Курсы в банках
на 09.07.2019
Конвертация в банках
на 09.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте