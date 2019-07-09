ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И ИМУЩЕСТВА ЗАФИКСИРОВАНЫ В НЕКОТОРЫХ УКС БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
15:54 09.07.2019

Органы прокуратуры Брестской области выявили нарушения в управлениях капитального строительства области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, рядом управлений недостаточно задействован превентивный потенциал комиссий по противодействию коррупции, игнорируется профилактическое значение антикоррупционного механизма оформления письменных ограничительных обязательств государственных должностных лиц, допускаются нарушения в сфере декларирования доходов и имущества.

Совершению коррупционных правонарушений способствует и отсутствие действенной системы контроля за учетом рабочего времени и надлежащей работы с кадрами.

Так, сотрудники областного управления капитального строительства неоднократно в рабочее время выезжали за пределы страны по личным мотивам. Этому способствовал руководитель одного из структурных подразделений управления, в отношении которого прокуратурой области возбуждено дисциплинарное производство за совершение правонарушения, создающего условия для коррупции.

Прокуроры выявили нарушения при организации и проведении закупок, несмотря на то, что управления капитального строительства являются профессиональными заказчиками.

В числе нарушений – неправильный выбор вида процедуры закупки и ограничение конкуренции, в том числе путем создания узкой спецификации товаров и услуг, под которую подходит только определенная категория участников, а также предъявления требований к составу участников, исключающих равный доступ к закупочному процессу.

Не способствует рациональному расходованию бюджетных средств применяемая в ряде организаций методика оценки конкурсных предложений, когда предпочтение отдается заявившим меньшие сроки строительства при наибольшей стоимости. Однако в процессе исполнения договорных обязательств не соблюдались даже нормативные сроки.

В областном управлении определяющее значение при выборе подрядчика имеет срок осуществления участником строительной деятельности. Приоритет – организациям со стажем свыше 40 лет.

По всем выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования. Прокуратура области внесла представление генеральному директору КУП «Брестское областное управление капитального строительства», в котором инициировано и привлечение к дисциплинарной ответственности 13 должностных лиц.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.07.2019
валюта курс
EUR 2.2971
USD 2.0498
RUB 3.2125
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2971 -0.0065
USD 2.0498 -0.0023
RUB 3.2125 -0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2940 2.2990
USD 2.0480 2.0500
RUB 3.2070 3.2160
подробнее

Конвертация в банках
на 09.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1190 1.1230
EUR/RUB 71.2500 71.7500
USD/RUB 63.7000 63.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте