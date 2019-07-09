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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ СНИЖАЕТСЯ ОСТРОТА ПРОБЛЕМЫ ХИЩЕНИЙ С БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ГРАЖДАН
15:38 09.07.2019
Подразделениями Следственного комитета в Гродненской области практически ежедневно возбуждаются уголовные дела по фактам совершения противоправных деяний с использованием интернета для совершения хищений денег с карт-счетов граждан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, посредством «взлома» и несанкционированного использования учетных записей пользователей социальных сетей, а также путем мошенничества либо использования компьютерной техники, злоумышленники получают доступ к карт-счетам.
Несмотря на принимаемые субъектами профилактики предупредительные меры, граждане продолжают игнорировать рекомендации относительно безопасного использования социальных сетей, проявляют беспечность и доверчивость, пополняя количество жертв преступлений.
К примеру, жительнице Свислочского района через социальную сеть поступило сообщение от знакомого из Гомеля с просьбой оказания финансовой помощи. Не удостоверившись, действительно ли у просившего возникли материальные трудности и сам ли он ведет с ней переписку, женщина сообщила реквизиты своей банковской платежной карточки вместе с банковским кодом. В результате выдававшее себя за знакомого неизвестное лицо, получившее несанкционированный доступ к ее карт-счету, похитило свыше 520 рублей. Реальный знакомый в это время находился за пределами страны и не имел никакого отношения к произошедшему.
Жертвой аналогичного преступления стал еще один житель Гродно. Откликнувшись на поступившую через социальную сеть просьбу похитителя, выдававшего себя за хорошего знакомого, он предоставил ему сведения о своей банковской платежной карточке. В результате осуществившее несанкционированный доступ к карт-счету неизвестное лицо похитило 355 рублей.
Еще 340 рублей было похищено со счета жительницы Гродно. В ходе расследования установлено, что неизвестное лицо завладело реквизитами банковской карты потерпевшей, после чего осуществило перевод ее денежных средств на другой неизвестный карт-счет. При этом женщина не представляет, каким образом реквизиты ее карты оказались в распоряжении похитителя.
В статусе потерпевшего оказалась учащаяся Слонима, у которой неизвестное лицо похитило с карт-счета 58 рублей и приобрело на них товары в интернет-магазине. А материальные потери еще одной жительницы Гродно в схожей ситуации составили 710 рублей.
Во всех указанных случаях следователями возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса («Хищение путем использования компьютерной техники»).
Как и прежде, совершению указанных преступлений способствовали необдуманные действия самих пользователей социальных сетей, проявивших беспечность и излишнюю доверчивость.
«В связи с изложенным, следователи в очередной раз обращают внимание граждан на указанную проблему и предлагают не игнорировать алгоритмы безопасности, предлагаемые правоохранительными органами в целях предупреждения подобных преступлений», – сказано в сообщении.
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