Министерство финансов Беларуси поддерживает выход компаний страны на долговой рынок России. Об этом сообщил заместитель министра финансов Андрей Белковец на конференции Fitch Ratings «Республика Беларуси в 2019 г.: обзор по макроэкономической ситуации и банковскому сектору».

«Нам бы хотелось, чтобы корпораты в том числе попробовали себя на российском рынке. Мы не видим препятствий, сегодня нет никаких ограничений, надо просто брать и работать. Российский рынок может быть привлекательным для белорусских корпоративных заемщиков. Мы планируем осенью сделать такую учебу, пригласить банки российские, которые занимаются организацией выпусков облигаций, пригласить Московскую биржу, депозитарий и для наших эмитентов в Беларуси представить, как это все [процесс размещения облигаций на российском рынке] работает – какие требования, какие подходы, сколько это стоит, сколько это занимает времени», – сказал А. Белковец.