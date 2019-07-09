Прокуратура Гродненской области направила в суд Лидского района уголовное дело по обвинению начальника лаборатории ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.430 (получение взятки) Уголовного кодекса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, обвиняемой инкриминировано несколько эпизодов получения взяток в период с ноября 2017 г. по декабрь 2018 г. на общую сумму около 10 тыс. рублей.

Материальные ценности обвиняемая получала от представителя ООО «Омега-лакт» за оказание содействия и обеспечение закупок у данного поставщика различных видов тест-систем для экспресс-анализов обнаружения антибиотиков в молоке, а также для контроля санитарного состояния оборудования молочно-консервного комбината.

Изучив материалы уголовного дела, находившегося в производстве управления Следственного комитета Беларуси по Гродненской области, прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемой.

Ранее примененную к обвиняемой меру пресечения в виде личного поручительства прокурор оставил без изменения.