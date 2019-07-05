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ЭКОНОМИКА РБ
НА САЙТЕ РИКЗ РАЗМЕЩЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦТ ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ – МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ
14:14 09.07.2019
На сайте РИКЗ размещены результаты ЦТ по всем предметам.
По информации РИКЗ, в настоящее время доступны результаты централизованного тестирования по белорусскому и русскому языкам, обществоведению, математике, биологии, иностранным языкам, химии, физике, истории Беларуси, географии, всемирной истории (новейшее время). В резервные дни – 6, 8 и 10 июля – сдают ЦТ порядка тысячи абитуриентов, которые не смогли пройти его в основной день. Уже с 10 июля начинается выдача сертификатов в пунктах проведения ЦТ, а с 13 июля в БГУ будут выдаваться сертификаты для абитуриентов, сдававших ЦТ в резервные дни.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, прием документов в вузы будет осуществляться с 12 по 17 июля. С 15 ноября по 5 декабря – на заочную форму обучения в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля. С 12 июля по 4 августа будут приниматься документы от граждан, которые выбрали платную форму обучения и не сдают вступительные испытания непосредственно в самих вузах. С 12 по 14 июля принимаются документы выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педагогические специальности.
С 18 по 26 июля в вузах Беларуси пройдут внутренние вступительные испытания, а с 6 по 15 декабря – в учреждениях высшего образования сельскохозяйственного профиля.
Сроки зачисления за счет средств бюджета – по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платную форму обучения – по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).
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