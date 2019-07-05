ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА САЙТЕ РИКЗ РАЗМЕЩЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦТ ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ – МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ
14:14 09.07.2019

На сайте РИКЗ размещены результаты ЦТ по всем предметам.

По информации РИКЗ, в настоящее время доступны результаты централизованного тестирования по белорусскому и русскому языкам, обществоведению, математике, биологии, иностранным языкам, химии, физике, истории Беларуси, географии, всемирной истории (новейшее время). В резервные дни – 6, 8 и 10 июля – сдают ЦТ порядка тысячи абитуриентов, которые не смогли пройти его в основной день. Уже с 10 июля начинается выдача сертификатов в пунктах проведения ЦТ, а с 13 июля в БГУ будут выдаваться сертификаты для абитуриентов, сдававших ЦТ в резервные дни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, прием документов в вузы будет осуществляться с 12 по 17 июля. С 15 ноября по 5 декабря – на заочную форму обучения в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля. С 12 июля по 4 августа будут приниматься документы от граждан, которые выбрали платную форму обучения и не сдают вступительные испытания непосредственно в самих вузах. С 12 по 14 июля принимаются документы выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педагогические специальности.

С 18 по 26 июля в вузах Беларуси пройдут внутренние вступительные испытания, а с 6 по 15 декабря – в учреждениях высшего образования сельскохозяйственного профиля.

Сроки зачисления за счет средств бюджета – по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платную форму обучения – по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2019
валюта курс
EUR 2.3114
USD 2.0488
RUB 3.2296
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3036 -0.0038
USD 2.0521 +0.0033
RUB 3.2138 -0.0094
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2940 2.2990
USD 2.0480 2.0500
RUB 3.2070 3.2160
подробнее

Конвертация в банках
на 09.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1190 1.1230
EUR/RUB 71.2500 71.7500
USD/RUB 63.7000 63.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте