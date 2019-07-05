Министерство финансов Беларуси намерено до конца июля разместить на рынке России гособлигации на сумму 5-10 млрд российских рублей. Об этом сообщил заместитель министра финансов Андрей Белковец на конференции Fitch Ratings «Республика Беларуси в 2019 г.: обзор по макроэкономической ситуации и банковскому сектору».

«На этой неделе мы опубликуем индикативные условия размещения. Роуд-шоу начнется 22 июля и до конца месяца будет закрыта сама сделка. На минувшей неделе успешно разместил долговые бумаги на российском рынке белорусский ритейлер «Евроторг». Ставка размещения бумаг «Евроторга» в том числе является ориентиром и для Минфина. В любом случае ставка однозначно будет ниже 10% годовых», – отметил А. Белковец.

По его словам, в июле планируется разместить транш на сумму 5-10 млрд российских рублей.

«У нас программа на 30 млрд российских рублей, там 6 траншей. Мы будем делать это постепенно, начнем с одного транша небольшого и посмотрим на спрос. Начнем с 5 млрд российских рублей, посмотрим на аппетит инвесторов и, может быть, 10 млрд российских рублей разместим. Таргет у нас – 10 млрд российских рублей, думаю, на суверена спрос будет. Ключевым критерием при размещении будет ставка. Мы таргетируем в первую очередь ставку. Наша цель не занять больше, а занять дешевле», – пояснил А. Белковец.