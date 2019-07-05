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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ СОТРУДНИКИ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ТАМОЖЕННОГО ПОСТА ОФОРМИЛИ ПОЧТИ 360 ТЫСЯЧ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ
13:26 09.07.2019
Сотрудники Молодечненского таможенного поста Минской региональной таможни помимо своих традиционных обязанностей уже 6 месяцев осуществляют функции пограничного контроля в железнодорожном пункте пропуска «Гудогай-2» на станции «Молодечно».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, в январе – июне текущего года таможенниками оформлено более 359 тыс. грузовых вагонов (практически 6,5 тыс. железнодорожных составов). Паспортный контроль осуществлен в отношении более 12,6 тыс. физических лиц, следующих через железнодорожный пункт пропуска «Гудогай-2». Паспортный контроль осуществляется в отношении машинистов, их помощников и обслуживающего персонала, сопровождающего поезд.
В соответствии с принципом «одного окна», который применяется на Молодечненском таможенном посту, все документы представляются сотруднику таможни, что позволяет сократить время на проведение контрольных процедур и увеличить пропускную способность пункта пропуска.
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