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ЭКОНОМИКА РБ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ЭКОНОМИЛА» НА КАПРЕМОНТЕ ЖИЛЬЯ В МИНСКЕ ЗА СЧЕТ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
13:17 09.07.2019
Коммерческая фирма «экономила» на капитальном ремонте жилья в Минске за счет некачественного выполнения работ, несоблюдения технологии и приобретения более дешевых материалов. Факт хищения бюджетных средств выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и Минску.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, столичная коммерческая структура на основании договоров, заключенных с управлением жилищно-коммунального хозяйства одного из районов Минска, выполняла в 2017-2019 годах строительно-монтажные работы по капремонту жилых домов, в том числе по замене кровельного материала на крышах зданий.
Установлено, что работники строительной фирмы по указанию директора не соблюдали технологию: вместо двух новых слоев кровельного материала укладывали только один новый поверх старого слоя кровли. Кроме того, использовались дешевые материалы, не предусмотренные сметной документацией. При этом в акты выполненных работ включались материалы согласно установленным нормативам и технологии производства, которые заказчик (управление жилищно-коммунального хозяйства) оплачивал из средств, выделенных по Государственной программе «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы.
Следует отметить, что нарушение технологического процесса приводит к сокращению срока службы кровли. И значит, в дальнейшем возникла бы необходимость проведения очередного ремонта и дополнительных затрат из бюджета на эти цели. По факту мошеннических действий, выразившихся в хищении бюджетных средств в крупном размере, в отношении руководителя коммерческой организации возбуждено три уголовных дела по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.
По предварительной оценке, сумма ущерба составила 20 тыс. рублей. Проводятся следственные действия.
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