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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЛАЧНЫЙ ПРОВАЙДЕР ACTIVECLOUD ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ В СВОЕМ ОБЛАКЕ
12:51 09.07.2019
Облачный провайдер ActiveCloud получил государственный сертификат, который подтверждает высокий уровень защиты персональных и коммерческих данных в облаке E-cloud. Это позволяет крупным торговым сетям, медицинским учреждениям, банкам, страховым компаниям, интернет-магазинам и другим компаниям, безопасно хранить свои данные и информацию о клиентах на серверах ActiveCloud.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ООО «Активные технологии», получение государственного сертификата ActiveCloud открывает перед белорусским бизнесом новые возможности и гарантирует соответствие уровня защиты цифровых данных строгим требованиям государства.
По словам IT-директора ActiveCloud Руслана Райкевича, «E-Cloud Protected – это защищенная облачная платформа на базе стека продуктов VMware, позволяющая построить качественную и надежную IT-инфраструктуру. Платформа обладает широким функционалом и обеспечивает все необходимые технические меры защиты информации».
При этом самим компаниям остается реализовать только эффективные организационные меры по защите информации, в том время как ActiveCloud решает технические задачи в этой области.
«Защищенное облако необходимо всем владельцам информационных систем, в которых обрабатывается информация ограниченного распространения, в том числе коммерческая, банковская тайна и персональные данные. Например, для хранения персональных данных клиентов крупных торговых сетей и интернет-магазинов, медицинских учреждений, банков и страховых компаний», - подчеркнул ведущий специалист по защите информации Антон Грецкий.
К персональным данным относятся: идентификационный номер, фамилия, собственное имя, отчество, пол, дата и место рождения; данные о гражданстве и место жительства, род занятий, образование и другая информация.
«Компании, которые работают с персональными данными, должны привести свои системы защиты информации в соответствие с требованиями белорусского законодательства. Ожидается, что в Беларуси будет принят закон «О защите персональных данных», который расширит ответственность компаний за сбор, хранение и защиту личных данных», - сказал А. Грецкий.
Облачный провайдер ActiveCloud постоянно инвестирует в новые технические и программные продукты, которые повышают качество и безопасность хранения и обработки информации. Компания проводит для своих клиентов аудит существующих систем защиты информации на соответствие требованиям законодательства, а также работы по проектированию, созданию и аттестации систем защиты информации в соответствии с требованиями ОАЦ Беларуси.
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