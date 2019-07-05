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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ ОЖИДАЕТ УСКОРЕНИЕ РОСТА ВВП
12:38 09.07.2019
Министерство экономики Беларуси ожидает ускорения роста ВВП, начиная с III квартала текущего года. Об этом заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич на конференции Fitch Ratings «Республика Беларуси в 2019 г.: обзор по макроэкономической ситуации и банковскому сектору».
«Начиная с третьего квартала, ожидаем ускорения, такую динамику мы прогнозировали и ранее. Главными факторами для ускорения роста, по нашей оценке, будут восстановление положительной динамики в сельском хозяйстве, перераспределение поставок нефти. Мы также полагаем, что произойдет улучшение макроэкономической ситуации в России», – сказал он.
По словам замминистра, причиной замедления темпов роста ВВП по итогам января-мая до 101% стало ухудшение внешней конъюнктуры – торговые войны в мире, замедление роста экономики в России и ситуация с поставками в Беларусь грязной российской нефти.
Также Д. Ярошевич отметил, что продолжается работа со Всемирным банком над дорожной картой повышения эффективности национальной экономики.
«Работа идет где-то не так быстро, как хотелось бы, поскольку мы должны учитывать и социальные факторы. У нас постепенный подход к реформированию. Работа идет по пяти основным направлениям: содействие поддержке и развитию стабильного финансового сектора, повышение устойчивости государственных финансов, совершенствование политики управления госдолгом, повышение эффективности реального сектора, устойчивое обеспечение энергетическими услугами», – пояснил Д. Ярошевич.
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