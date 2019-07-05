В I-II кварталах 2019 г. областные инспекции Госстандарта провели проверки у импортеров фасованного подсолнечного масла, осуществляющих выпуск в обращение этой продукции на рынке республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, поводом послужило обращение гражданина, направленное в комитет, в котором он высказывал сомнения по соответствию количества этого продукта в упаковках заявленному в маркировке.

Всего по республике было проведено 17 контрольно-надзорных мероприятий (мониторингов и проверок).

Проверкам по номинальному количеству в упаковках было подвергнуто 47 партий импортного подсолнечного масла, фасованного в потребительскую упаковку, шести изготовителей. Наибольшее количество партий пришлось на Минск и Минскую область (45%), поскольку наибольшее количество импортеров расположено в этом регионе.

По результатам испытаний 38 (80%) партий не соответствовали количеству, задекларированному в маркировке продукции.

Следует подчеркнуть, что показатель «номинальное количество» определяется, исходя из трех факторов: среднее содержимое партии должно быть не менее номинального количества, указанного на упаковке; количество единиц в партии, которые превышают допустимое отрицательное отклонение (в нашем случае, в упаковках от 800 до 1000 мл – это 15 мл), не должно превышать 2 % от объема партии; в партии не должно быть ни одной единицы, у которой превышен двойной предел допускаемых отрицательных отклонений (т. е. – 30 мл).

При испытаниях оценивается соответствие по всем трем факторам, хотя партия может быть забракована, если установлено несоответствие хотя бы по одному из них. Такой комплексный подход позволяет обеспечивать защиту потребителей, не позволяя изготовителю их обманывать.

Проведенные испытания показали, что двойной предел превысили 22 партии (60 %) из 38. Это считается наиболее грубым нарушением и обманом потребителя.

11 партий не соответствовали по превышению упаковочных единиц в партии, превышающих отклонение в 15 мл, но не достигающих уровня «двойного» предела.

Во всех 38 партиях установлено несоответствие по среднему содержимому партии. Оно было меньше значения, указанного в маркировке. Причем недолив масла в отдельных упаковочных единицах составил при заявленном номинальном количестве на бутылке: 0,8 л – до 38 мл; 0,85 л – до 31,4 мл; 0,87 л – до 27 мл; 0,9 л – до 38 мл; 1 л – до 52 мл.

Указанное в маркировке значение количества продукта подтвердили 9 проверенных партий подсолнечного масла.

С учетом выявленных нарушений субъектам хозяйствования было выдано 25 запретов реализации партий, 3 предписания об устранении нарушений, составлено 29 протоколов об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в суды.

По информации областных инспекций Госстандарта, отдельными импортерами отозваны из розничной сети либо перемаркированы партии подсолнечного масла с нарушением по номинальному количеству, производителями проведена переналадка технологического оборудования.

Информация о выявленных нарушениях в отношении продукции шести изготовителей (ООО «Благо-Юг», ООО «Аквилон», ООО «ТД «Жемчужина Поволжья», ООО «КПК», ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ»», ООО «Компания Благо») направлена для принятия мер в Росстандарт, который также занимает активную позицию в этом вопросе.

Из действенных мер по предотвращению случаев недолива/недовеса в Госстандарте считают проведение импортерами входного контроля. Также в комитете планируют активизировать продвижение разработки единого технического регламента ЕАЭС, который установит обязательные для соблюдения требования к фасованным товарам. Это позволит повысить значимость данного направления, которое становится все более актуальным, укрепить защиту потребителей и ответственность изготовителей.