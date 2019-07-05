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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТ ПВТ GISMART ВЫПУСТИЛ НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
10:34 09.07.2019

Резидент Парка высоких технологий (ПВТ) Gismart анонсировал выпуск Go Drums - нового приложения в линейке образования через развлечение (edutainment).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, на текущий момент приложение доступно iOS-пользователям.

Теорию и практику игры на барабанах разработчики предлагают изучить через серию уроков и динамичных игр. Пользователь проходит уроки, через которые осваивает чувство ритма, изучает терминологию и открывает новые уровни сложности.

Основной функционал приложения включает уроки ритма, барабанные мини-игры и кабинет с личной статистикой. Кроме этого, в приложении есть отдельный функционал, где можно импровизировать на ударных.

Уроки ритма - это учебная программа, которая помогает освоить ритмы разных жанров и играть в разных стилях: регги, хип-хоп, поп, рок и других. Для самоконтроля в приложении есть свой метроном. Игры тренируют базовые навыки барабанного боя, охватывая необходимые практические и теоретические аспекты. Режим свободной игры - это поле для творческих экспериментов. Результаты и прогресс фиксируются на каждом уроке в разделе ”Статистика”, благодаря чему приложение отслеживает слабые места обучающегося и сможет впоследствии предложить соответствующие уроки и игры.

Go Drums - второе приложение в линейке образовательных продуктов Gismart. Первое - Hello Piano - было выпущено на рынок в октябре 2018 года и сразу попало в редакторские подборки музыкальных обучающих приложений в магазине приложений Apple в более чем 80 странах мира, включающих США, Великобританию, Израиль и другие. Планируется, что линейка edutainment продуктов компании будет расширяться.

В компании уделяют большое внимание работе над новыми подходами к обучающему процессу. Помимо мобильных приложений образования через развлечение, Gismart активно поддерживает образовательные курсы и программы, оказывает менторскую и финансовую поддержку IT мероприятиям, проводимым в стране, в том числе для детей и подростков. Зимой этого года компания стала партнером Минского колледжа искусств. В мае при поддержке Gismart был открыт первый в стране STEAM класс на базе общеобразовательной школы Дубровно, который сможет обучать около 100 школьников предметам на стыке искусства и современных технологий.
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