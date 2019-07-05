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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОКУРАТУРА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НАПРАВИЛА В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О НЕЗАКОННОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ
09:45 09.07.2019

Прокуратура Витебской области направила в суд Октябрьского района Витебска уголовное дело по обвинению сотрудника медицинского учреждения областного центра в принятии незаконного вознаграждения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, медсестра одной из витебских поликлиник заказывала и получала моющие и дезинфицирующие средства для нужд учреждения. При этом она не являлась должностным лицом, не имела полномочий на принятие какого-либо организационно-обязывающего к исполнению решения и не была наделена функциями, связанными с административно-хозяйственной деятельностью. Выбирая поставщика средств, умышленно, из корыстных побуждений, при оценке характеристик предлагаемых к закупке товаров она предоставляла преимущество продукции ЗАО «Б» и СООО «А» и подавала заявки на их поставку в рамках заключенных договоров.

За это в качестве незаконного вознаграждения неоднократно принимала деньги и товарно-материальные ценности от индивидуальных предпринимателей, действовавших на основании договоров в интересах указанных компаний.

Изучив материалы уголовного дела, находившегося в производстве управления Следственного комитета Беларуси по Витебской области, в прокуратуре области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией действий обвиняемой по ч.1 ст.433, ч.2 ст.433 Уголовного кодекса.

Примененную ранее к обвиняемой меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.
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