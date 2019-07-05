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ЭКОНОМИКА РБ


ДВЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПЛАНИРУЮТ УСТАНОВИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЕВСКОГО ОАО «ЗЕНИТ»
09:30 09.07.2019

Две ветроэнергетические установки планируют установить для энергетического обеспечения хозяйственной деятельности ОАО «Зенит». Это следует из уведомления об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Ветроэнергетические установки на территории производственных площадей по улице Гришина, 94 в Могилеве с благоустройством прилегающей территории».

Как пишут «Могилевские ведомости», инициирует установку «ветряков» мощностью 2000 кВт каждая для получения, передачи и распределения электроэнергии ОАО «Зенит». Реализовать проект намерены в течение 4 месяцев. Срок эксплуатации - 20 лет.

Общественные обсуждения продлятся по 18 июля 2019 года. Направлять замечания и предложения по отчету об ОВОС следует на адрес: .
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