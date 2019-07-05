Прокуратура Могилевской области провела проверку соблюдения районными центрами социального обслуживания населения (ЦСОН) антикоррупционного законодательства при освоении бюджетных средств, выделяемых в рамках Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, в числе мероприятий госпрограммы – проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, боевых действий на территории других государств, а также ремонт печей, электропроводки в жилых помещениях, принадлежащих неработающим одиноким пожилым гражданам и одиноким инвалидам I и II группы на условиях, определяемых местными исполнительными и распорядительными органами.

Райисполкомам также поручено осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием ежегодно выделяемых на мероприятия бюджетных средств.

Однако проверкой выявлены неединичные факты нарушения законодательства о государственных закупках товаров (работ, услуг) при строительстве, включая ремонтные работы.

В Бобруйском, Кировском и Климовичском ЦСОН для обоснования решения о проведении текущего ремонта дефектные акты не составлялись, конъюнктура рынка строительных услуг не изучалась, проведение процедуры переговоров не инициировалось. Договоры строительного подряда незаконно заключались между гражданином и коммерческой организацией, что, в свою очередь, предоставляло подрядчикам возможность свободно формировать стоимость выполненных работ без достаточных к тому оснований.

Как пример, ООО «Э» заключил договор на выполнение ремонта печи с Д. на сумму 1263,52 руб. Проверкой с выездом в домовладение гражданки установлено, что дымоход печи переложен с использованием бывшего в употреблении и непригодного для дальнейшей эксплуатации кирпича. При этом согласно акту приемки-сдачи выполненных работ для ремонта печи применялся новый кирпич, стоимость которого составила 1019,35 руб.

Чаусским УКП «Жилкомхоз» не выполнены работы по ремонту печей в домовладениях пяти жителей, однако расчет с подрядчиком полностью произведен.

Имели место случаи заключения договоров по ремонту печей, замене электропроводки в домах граждан, списки которых не утверждены решениями администрации Ленинского и Первомайского районов Бобруйска.

Факты проведения некачественного ремонта печей выявлены в Кричевском районе, Первомайском районе Бобруйска. Вместо устранения дефектов в течение гарантийного срока заключались новые договоры на выполнение работ.

Результаты проверки свидетельствуют о том, что отдельные ЦСОН самоустранились от реализации возложенных на них задач, сведя свои функции к формальному перечислению бюджетных средств на расчетные счета исполнителей работ.

По выявленным фактам необоснованного завышения объемов работ по инициативе прокуратуры Могилевской области проводятся проверки в порядке ст. 174 Уголовно-процессуального кодекса, расследуется уголовное дело.

По результатам проверки на основании требований прокуратуры области к дисциплинарной ответственности привлечено 33 должностных лица.

Могилевский облисполкомом утвердил алгоритм действий по обеспечению безопасных условий проживания категорий граждан, нуждающихся в особой защите.