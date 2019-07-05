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ЭКОНОМИКА РБ


ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОЛНЫМ ПАКЕТОМ УПРОЩЕНИЙ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС УЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНА 74 БЕЛОРУССКИМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОПЕРАТОРАМ
17:24 08.07.2019

На начало июля 2019 года 74 субъекта хозяйствования, осуществляющие деятельность в статусе уполномоченных экономических операторов, прошли перерегистрацию в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и получили возможность пользоваться расширенным пакетом упрощений на всей территории ЕАЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, осуществление внешнеэкономической деятельности в статусе уполномоченного экономического оператора – удобная и перспективная возможность ведения бизнеса. Сегодня Беларусь обладает самой развитой сетью УЭО на территории Евразийского экономического союза: в стране 324 организации имеют статус УЭО.

С порядком включения в реестр УЭО можно ознакомиться в разделе «Участникам ВЭД - Бизнесменам» единого Интернет-портала таможенных органов, где размещены соответствующие методические рекомендации, разработанные Государственным таможенным комитетом.

Согласно действующему законодательству, экономические операторы в новом статусе могут пользоваться 16 упрощениями, а ранее представлялось пять подобных льгот.
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