|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОЛНЫМ ПАКЕТОМ УПРОЩЕНИЙ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС УЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНА 74 БЕЛОРУССКИМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОПЕРАТОРАМ
17:24 08.07.2019
На начало июля 2019 года 74 субъекта хозяйствования, осуществляющие деятельность в статусе уполномоченных экономических операторов, прошли перерегистрацию в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и получили возможность пользоваться расширенным пакетом упрощений на всей территории ЕАЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, осуществление внешнеэкономической деятельности в статусе уполномоченного экономического оператора – удобная и перспективная возможность ведения бизнеса. Сегодня Беларусь обладает самой развитой сетью УЭО на территории Евразийского экономического союза: в стране 324 организации имеют статус УЭО.
С порядком включения в реестр УЭО можно ознакомиться в разделе «Участникам ВЭД - Бизнесменам» единого Интернет-портала таможенных органов, где размещены соответствующие методические рекомендации, разработанные Государственным таможенным комитетом.
Согласно действующему законодательству, экономические операторы в новом статусе могут пользоваться 16 упрощениями, а ранее представлялось пять подобных льгот.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 08.07.2019
Курсы в банках
на 08.07.2019
Конвертация в банках
на 08.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте