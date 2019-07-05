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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 10 ИЮЛЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
16:51 08.07.2019
Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Витебской области Олег Бакевич проведет 10 июля прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, задать интересующие вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0212) 49-36-73.
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