ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 10 ИЮЛЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

16:51 08.07.2019 Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Витебской области Олег Бакевич проведет 10 июля прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, задать интересующие вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0212) 49-36-73.