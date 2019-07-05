Комитет госконтроля в соответствии со статьей 8 закона «О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его территориальных органах», а также статьей 23 Бюджетного кодекса Беларуси провел проверку и подготовил заключение на отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси за 2018 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, проверка подтвердила достоверность данных, содержащихся в отчете об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси за 2018 год (бюджет фонда).

С учетом уточнений бюджет фонда на 2018 год был утвержден по доходам в сумме 14004107,7 тыс. рублей, по расходам – 13809079,1 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами на 195028,6 тыс. рублей.

За 2018 год доходы бюджета фонда составили 13929944,7 тыс. рублей, или 102,6% к плану, утвержденному законом «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь за 2018 год», и 99,5% к уточненному плану.

По сравнению с 2017 годом доходы бюджета фонда увеличились на 11,8%. Наибольшие доходы в бюджет фонда поступили от плательщиков Минска, Минской и Гомельской областей.

На темп роста доходов бюджета фонда в прошлом году оказали влияние два фактора: снижение количества лиц, занятых в экономике, и рост среднемесячной заработной платы в республике.

Согласно оценке Белстата за 2018 год, численность лиц, занятых в экономике страны, составила 4335,5 тыс. человек и сократилась по сравнению с 2017 годом на 18,3 тыс. человек, или на 0,4%. Фонд заработной платы, включая малые и микроорганизации, за прошлый год составил 40,2 млрд рублей, или на 11,7% выше расчетного показателя (36 млрд рублей). Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников достигла 938 рублей и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 14% (822,8 рубля).

В 2018 году, как и в предыдущем, основной рост среднемесячной заработной платы произошел в последнем месяце года.

Так, если за январь-ноябрь 2017 года среднемесячная заработная плата выросла на 135 рублей, или в среднем за месяц прирастала на 12,3 рубля, то за декабрь она увеличилась на 121,3 рубля.

Отрицательное влияние на уровень доходов бюджета фонда продолжает оказывать сложившаяся в республике ситуация с наличием вынужденной неполной занятости работников организаций (несмотря на ее ежегодное сокращение), а также наличие просроченной задолженности по уплате обязательных страховых взносов, которая на 1 января текущего года составляла 96,8 млн рублей.

Основным источником доходов бюджета фонда являлись обязательные страховые взносы, которые в 2018 году составили 12796073,8 тыс. рублей, или 91,9% от общих доходов бюджета фонда, и исполнены на 108% к утвержденному законом плану и на 100,7% к уточненному плану. По сравнению с 2017 годом данные доходы увеличились на 17,4%.

Поступления взносов на профессиональное пенсионное страхование в 2018 году составили 115528 тыс. рублей (0,8% в доходах бюджет фонда), или 100,6% к утвержденному Законом плану и 101,3% к уточненному плану, и по сравнению с 2017 годом увеличились на 15,5%.

Доходы бюджета фонда от уплачиваемых банками процентов за пользование денежными средствами государственного социального страхования и от размещения средств профессионального пенсионного страхования составили 113717,1 тыс. рублей (0,8% в доходах бюджета фонда) и по сравнению с 2017 годом уменьшились на 12,8%. Причина – уменьшение размера процентной ставки по договорам и сокращение ставки рефинансирования Национального банка Беларуси (на 2 процентных пункта).

Доходы бюджета фонда в счет компенсации его расходов (частичная оплата за путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление населения от работодателей) составили 5112,9 тыс. рублей и по сравнению с 2017 годом увеличились на 3,4%, от поступлений административных штрафов – 6434,3 тыс. рублей и сократились на 28,8%.

Прочие неналоговые доходы, предусмотренные законодательством, составили 82494,9 тыс. рублей и увеличились по сравнению с 2017 годом на 5848,7 тыс. рублей, или на 7,6%.

В 2018 году в состав доходов бюджета фонда вошли субвенции из республиканского бюджета в сумме 810583,7 тыс. рублей (5,8% от общей суммы доходов), в том числе на финансирование расходов, осуществляемых в соответствии с законодательством из республиканского бюджета (779647,8 тыс. рублей), и на возмещение расходов бюджета фонда на финансирование специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов (30935,9 тыс. рублей).

За 2018 год расходы бюджета фонда составили 13614956,9 тыс. рублей, или 101,7% к утвержденному законом плану и 98,6% к уточненному плану.

Наибольший удельный вес (77,2%) в расходах бюджета фонда в 2018 году занимали выплаты трудовых и социальных пенсий, пенсий военнослужащим срочной военной службы и членам их семей, государственным служащим, пенсий за особые заслуги перед республикой, отдельные виды доплат, а также оказание услуг по их выплате – 10516895,5 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом эти выплаты увеличились на 11%.

Выплаты пособий (связанных с рождением и воспитанием детей, по временной нетрудоспособности, на погребение и др.) в расходах бюджета фонда составили 21,3%, или 2899001,4 тыс. рублей, и увеличились по сравнению с 2017 годом на 11,4%.

Выплаты пенсий и пособий лицам, выехавшим за границу, а также прибывшим в страну, в соответствии с законодательством и международными договорами Беларуси составили 87941,8 тыс. рублей, или 0,7% расходов бюджета фонда, и исполнены к утвержденному законом и к уточненному планам на 95,5%. По сравнению с 2017 годом эти выплаты увеличились на 8,6%.

Выплаты профессиональных пенсий составили 4270,2 тыс. рублей, или 0,03% в расходах бюджета фонда, и исполнены на 82,6% к утвержденному законом плану и на 96,6% к уточненному плану.

За счет средств бюджета фонда в 2018 году финансировались расходы на санаторно-курортное лечение и оздоровление населения в сумме 39863 тыс. рублей (0,3% от всех расходов) и оказывалась материальная помощь нуждающимся пожилым и нетрудоспособным людям – 6354,5 тыс. рублей (0,05%), которые исполнены на 100% к утвержденному законом и уточненному планам.

На финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения использовано 29694,6 тыс. рублей (0,2% от всех расходов), или 70,2% к утвержденному Законом плану и 87,4% к уточненному плану. В 2018 году данные расходы увеличились на 3,8% по сравнению с 2017 годом и в полном объеме израсходованы на выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы.

В целом за прошлый год бюджет фонда исполнен с профицитом в сумме 314987,8 тыс. рублей.

За 2018 год остатки средств бюджета фонда увеличились на 31% по сравнению с началом года и составили 1331550,7 тыс. рублей, в том числе 1213676,6 тыс. рублей за счет средств профессионального пенсионного страхования и 117874,1 тыс. рублей за счет средств государственного социального страхования.