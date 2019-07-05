ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ БЕЛОРУСЫ ПРОДАЛИ НА 322 МЛН ДОЛЛАРОВ БОЛЬШЕ ВАЛЮТЫ, ЧЕМ КУПИЛИ

15:54 08.07.2019 За шесть месяцев 2019 года белорусы продали на 322,4 млн долларов больше валюты, чем купили. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, с начала года население продало наличную и безналичную валюту на 4,521 млрд долларов в эквиваленте, купило – 4,199 млрд долларов. Чистая продажа инвалюты физлицами составила 322,4 млн долларов. Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси в январе-июне продали иностранную валюту на 10,261 млрд долларов в эквиваленте, купили – 10,132 млрд долларов. Нерезиденты Беларуси за шесть месяцев продали валюту на 404,7 млн долларов в эквиваленте, купили – 91,9 млн долларов.