На Крановом заводе в Слуцке, входящем в состав холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», 5 июля открыли уникальное для Беларуси производство кранов мостового типа грузоподъемностью до 240 тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», новое производство, разместившееся на площади 6,4 тыс. кв. м построено специалистами Белорусского автомобильного завода в рамках реализации завершающего этапа масштабного инвестиционного проекта холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» на 2016–2019 годы. В целом на модернизацию предприятия, выпускающего подъемно-транспортное оборудование, и строительство нового производства было направлено порядка 15 млн евро инвестиционных средств, а объем производственных площадей в ОАО «Крановый завод» увеличился до 30,38 тыс. кв. м.

«Раньше ОАО «Крановый завод» занималось выпуском небольших талей и кранов грузоподъемностью до 10 тонн. Мы решили развивать предприятие в духе Белорусского автозавода – больше, сильнее, мощнее. Оценили собственные возможности, привлекли инвесторов и решили производить краны мощностью до 240 тонн. Такое производство уникально не только для Беларуси. В целом в мире лишь единичные предприятия производят настолько мощное оборудование», – отметил генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Петр Пархомчик.

Изделия проектируются в 3D с использованием научного метода расчета, что позволяет уменьшить вес готового крана до 30%.

Выпускаемые краны будут энергоэффективны, потребляя во время работы на 20% меньше энергетических ресурсов.

На выпуск кранов грузоподъемностью до 240 тонн предприятие получило не только сертификаты качества Таможенного союза, но и европейский сертификат качества EN1090, а вместе с ним и право маркировать свою продукцию знаком СЕ. Это позволит работать с потребителями из Евросоюза.

Ранее белорусские предприятия могли предложить заказчикам максимальную грузоподъемность кранов до 32 тонн. Теперь Крановый завод планирует обеспечить высокоэффективное импортозамещение с дальнейшей ориентацией на экспорт.

Упор сделан на локализацию производства. Все, что нужно для создания грузоподъемного оборудования, отвечающего последним запросам рынка, будет изготавливаться в одном месте, начиная от идеи и заканчивая ее реализацией «под ключ». Современные сварочные комплексы, установки плазменной резки, обрабатывающие центры для лебедок – оборудование для нового цеха изготавливали по спецзаказу ведущие европейские производители.

Модернизация ОАО «Крановый завод» со строительством нового цеха – важнейший инвестиционный проект холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», направленный в том числе и на развитие города и Слуцкого района в целом. Благодаря росту производственных мощностей активно будет развиваться и социально-экономическая сфера региона. Это и рабочие места, и повышение уровня жизни, и новая культура производства.

Высокотехнологичное производство и новейшее оборудование требуют соответствующего профессионального уровня подготовки персонала. Сейчас на предприятии создано порядка 30 новых рабочих мест, которые займут специалисты предприятия, прошедшие серьезную подготовку, в том числе и за границей, на предприятиях-лидерах мирового рынка краностроения.

Будут востребованы молодые специалисты. На Крановом заводе им планируют обеспечить профессиональные перспективы и возможность получать достойную заработную плату. Запущена программа производственной практики со Слуцким государственным колледжем. Теперь будущие специалисты будут знакомиться с особенностями работы еще на этапе обучения. В перспективе прорабатывается вопрос о строительстве общежитий для сотрудников завода.