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ЭКОНОМИКА РБ
СВЫШЕ 130 ТЫСЯЧ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПЕРЕВЕЗЕНО ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИТЕБСКОЙ ТАМОЖНИ ЗА ПОЛУГОДИЕ
14:58 08.07.2019
За 1 полугодие 2019 года через границу в регионе деятельности Витебской таможни перемещено почти 130 тыс. легковых автомобилей, что на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, также с начала текущего года в регионе деятельности таможни пересекли границу более 107 тыс. грузовых автомобилей, более 2,8 тыс. автобусов и 450 тыс. физических лиц. При этом наблюдается увеличение количества граждан Беларуси и иных государств, пересекающих границу в витебском регионе. Так, в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 годом пассажиропоток увеличился на 8,6%.
Одним из приоритетных направлений деятельности таможенной службы является оперативное и эффективное совершение таможенных операций с целью создания благоприятной и безопасной среды для представителей бизнеса и физических лиц.
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