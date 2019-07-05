За 1 полугодие 2019 года через границу в регионе деятельности Витебской таможни перемещено почти 130 тыс. легковых автомобилей, что на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, также с начала текущего года в регионе деятельности таможни пересекли границу более 107 тыс. грузовых автомобилей, более 2,8 тыс. автобусов и 450 тыс. физических лиц. При этом наблюдается увеличение количества граждан Беларуси и иных государств, пересекающих границу в витебском регионе. Так, в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 годом пассажиропоток увеличился на 8,6%.

Одним из приоритетных направлений деятельности таможенной службы является оперативное и эффективное совершение таможенных операций с целью создания благоприятной и безопасной среды для представителей бизнеса и физических лиц.