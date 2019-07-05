ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КУП «СПЕЦКОМБИНАТ КБО» ЗАДЕРЖАНЫ ЗА ВЗЯТКИ И МОШЕННИЧЕСТВО
14:51 08.07.2019

Оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси выявили должностные преступления в сфере коммунально-бытового обслуживания населения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, первый заместитель директора – главный инженер КУП «Спецкомбинат КБО» и начальник отдела материально-технического снабжения этого же предприятия за взятки предоставляли места для захоронения на кладбище «Северное».

«Злоумышленники пользовались тем, что количество свободных участков для погребения ограничено. Поэтому решить вопрос положительно предлагали за определенную плату. Деньги передавались через посредников. Средняя цена за могилу составляла порядка $1000. Мы установили порядка 170 мест захоронения, правомерность выделения которых предстоит выяснить в ходе оперативной и следственной работы», – рассказали в ГУБОПиК МВД.

Помимо «похоронного дела», главный инженер брал взятки и со своих подчиненных, которых уличал в нарушении трудовой дисциплины. За товарно-материальные ценности, в том числе спиртное, руководитель «отмазывал» работников спецкомбината за опоздания, нетрезвый вид или недобросовестное исполнение обязанностей.

Сейчас злоумышленник находится в СИЗО. В его отношении возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.430 УК Беларуси (получение взятки). Максимальное наказание предполагает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В свою очередь начальник отдела материально-технического снабжения брал незаконные вознаграждения якобы для их последующей передачи должностным лицам, которые могли выделить место для захоронения. Правда, деньги мужчина оставлял себе. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст.209 УК Беларуси (мошенничество), санкция которой предусматривает 3 года лишения свободы.

В ГУБОПиК МВД добавили, что проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности обвиняемых и иных должностных лиц КУП «Спецкомбинат КБО», продолжается.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2019
валюта курс
EUR 2.3114
USD 2.0488
RUB 3.2296
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3036 -0.0038
USD 2.0521 +0.0033
RUB 3.2138 -0.0094
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3010 2.3070
USD 2.0500 2.0540
RUB 3.2070 3.2150
подробнее

Конвертация в банках
на 08.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1200 1.1250
EUR/RUB 71.5000 72.0000
USD/RUB 63.7000 64.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте