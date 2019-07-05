Оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси выявили должностные преступления в сфере коммунально-бытового обслуживания населения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, первый заместитель директора – главный инженер КУП «Спецкомбинат КБО» и начальник отдела материально-технического снабжения этого же предприятия за взятки предоставляли места для захоронения на кладбище «Северное».

«Злоумышленники пользовались тем, что количество свободных участков для погребения ограничено. Поэтому решить вопрос положительно предлагали за определенную плату. Деньги передавались через посредников. Средняя цена за могилу составляла порядка $1000. Мы установили порядка 170 мест захоронения, правомерность выделения которых предстоит выяснить в ходе оперативной и следственной работы», – рассказали в ГУБОПиК МВД.

Помимо «похоронного дела», главный инженер брал взятки и со своих подчиненных, которых уличал в нарушении трудовой дисциплины. За товарно-материальные ценности, в том числе спиртное, руководитель «отмазывал» работников спецкомбината за опоздания, нетрезвый вид или недобросовестное исполнение обязанностей.

Сейчас злоумышленник находится в СИЗО. В его отношении возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.430 УК Беларуси (получение взятки). Максимальное наказание предполагает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В свою очередь начальник отдела материально-технического снабжения брал незаконные вознаграждения якобы для их последующей передачи должностным лицам, которые могли выделить место для захоронения. Правда, деньги мужчина оставлял себе. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст.209 УК Беларуси (мошенничество), санкция которой предусматривает 3 года лишения свободы.

В ГУБОПиК МВД добавили, что проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности обвиняемых и иных должностных лиц КУП «Спецкомбинат КБО», продолжается.