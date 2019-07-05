На портале Министерства по налогам и сборам Беларуси доступна новая версия «Личного кабинета плательщика».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в новой версии функционально объединены электронные сервисы для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, если это одно и то же лицо. Вход в «Личный кабинет» в таком случае осуществляется по логину и паролю и не требует затрат на получение сертификата электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

Пользователь сможет просматривать информацию из учетной системы МНС, сведения по имущественным объектам налогообложения, оплачивать исчисленные налоги, получать инициативные документы из налоговой инспекции.

Налоговые органы обращают внимание индивидуальных предпринимателей, что при отправке налоговой декларации или заявления на осуществление административной процедуры требуется сертификат ЭЦП (Закон Республики Беларусь от 28.12.2009 №113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»).