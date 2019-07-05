ЭКОНОМИКА РБ

В БГУ ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ГРАНТ «СТИПЕНДИЯ WARGAMING»

14:19 08.07.2019 В БГУ объявлены победители конкурса на грант «Стипендия Wargaming». Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, лауреатами стали 16 студентов четырех факультетов. В числе стипендиатов студенты химического факультета второкурсник Кирилл Вербило, третьекурсники Евгений Ксендзов, Семен Мажейко, Анастасия Орлович, Мирослав Макаревич и четверокурсница Елизавета Сергеева-Некрасова. От физического факультета в списке победителей третьекурсники Валерия Клопова, Дарья Кисурина, Анатолий Кохан, Юлия Голобурда, четверокурсники Владислав Бараев и Марина Чвек. Также стипендий удостоены третьекурсники ФПМИ Владимир Соколович и Владислав Козловский, второкурсница этого же факультета Анастасия Шиманская и третьекурсница РФиКТ Мария Демидик. Участникам конкурса необходимо было иметь высокую оценку успеваемости, подготовить мотивационное эссе, автобиографию, а также вести научно-исследовательскую деятельность. Напомним, проведение конкурса на получение стипендии от ведущего разработчика компьютерных игр в БГУ было рассмотрено в рамках визита в университет в январе текущего года заместителя директора по развитию СООО «Гейм Стрим» (Минская студия разработки «Wargaming») Владимира Кислого. Он выступил с инициативой поддержки одаренных студентов с целью создания кластера молодежных идей и проектов различной научной тематики.