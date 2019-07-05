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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКАЯ КОМПАНИЯ «СТРАТНАНОТЕК» БУДЕТ РАЗВИВАТЬ КОРПОРАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ НА ПЛАТФОРМЕ SAP BUSINESS ONE
14:11 08.07.2019

ООО «СтратНаноТек Инвест» (Минск) начало внедрение SAP Business One для развития корпоративной информационной системы (КИС).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе SAP, решение будет интегрировано с системой управления жизненным циклом продукта в едином центре обработки данных. Партнером по проекту выступает компания «Гросвер Консалт». Внедрение планируется завершить в сентябре 2019 года.

Компания «СтратНаноТек» является разработчиком и производителем специального вакуумного технологического тонкопленочного оборудования и высокотехнологичных производств на его основе. Установки, производимые компанией, широко применяются в дисплейном производстве, микроэлектронике, оптике, производстве солнечных батарей и космической промышленности.

Основная цель внедрения – оптимизация бизнес и производственных процессов компании на единой платформе. Так, в КИС будет синхронизирована работа конструкторского состава установок со списком заказов, в режиме реального времени доступен статус разработки, создана единая база проектов. В результате компания планирует увеличить скорость логистических операций, снизить себестоимость продукции, повысить эффективность.

«Мы модернизируем текущие бизнес-процессы и стандарты предприятия для сохранения и приумножения конкурентных преимуществ компании на рынке. Решение SAP Business One отличает широко масштабируемый функционал и простота работы с системой. Заниматься внедрением будет компания «Гросвер Консалт», многолетнее сотрудничество с которой дает уверенность в успешной реализации проекта», – рассказал технический директор «СтратНаноТек» Айрат Хисамов.

«SAP Business One объединит как бизнес, так и производственные процессы предприятия в единой системе: от разработки изделия до управления ресурсами компании. Хостинг ERP в облаке velcom позволит оперативно масштабировать решение в зависимости от бизнес-задач без дополнительных вложений в ИТ-инфраструктуру. Мы рады, что выступаем партнерами компании, которая разрабатывает передовые продукты, и наше решение поможет ей развивать свой бизнес более эффективно», – отметил управляющий директор SAP в странах СНГ Илья Юрьев.
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