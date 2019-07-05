Ведущие сомелье из 20 стран мира высоко оценили пиво «Речицкое» на международном дегустационном конкурсе Superior Taste Award (Бельгия, Брюссель).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ЗАО «Бобруйский бровар», Superior Taste Award – широко известная независимая сертификация в мире, ориентированная на оценку вкуса продуктов питания и напитков. 15 лет подряд мероприятие проводит мировой эксперт – Международный институт вкуса. По значимости это гастрономическое событие сравнимо с премиями «Оскар» в кинематографии или «Грэмми» в музыке. В жюри конкурса входит порядка 200 профессионалов из 20 стран мира. Это мировая дегустационная элита: шеф-повара – обладатели звезд Мишлен, обладатели титула «Лучший сомелье», ресторанные критики.

Главная особенность и ценность награды в том, что вся оценка происходит «вслепую»:

для обеспечения объективной оценки жюри не известно ни название продукта, ни его производитель, ни страна происхождения. Дегустаторы получают только краткое описание категории;

каждый напиток оценивается по его органолептическим качествам по 5 международным критериям гедонического сенсорного анализа: первое впечатление, внешний вид, аромат, вкус, послевкусие;

каждый член жюри тестирует и оценивает продукт самостоятельно, в полной тишине и без общения с другими членами жюри.

Порядка 40% участвовавших в конкурсе производителей в этом году были негативно оценены жюри и не получили сертификацию по системе Superior Taste Award.

«Наше пиво «Речицкое Белое» и «Речицкое Светлое» впервые побывало на таком престижном мировом «экзамене». И с честью его выдержало. Теперь в копилке наших мировых наград – золотые звезды Superior Taste Award. Такая высокая экспертная оценка является неоспоримым доказательством верного пути по модернизации «Бобруйского бровара» и усовершенствованию рецептур. Мировое признание «Речицкого» – это, безусловно, повод для каждого белоруса гордиться нашим пивом!», – прокомментировал главный пивовар ЗАО «Бобруйский бровар» Алексей Москаленко.

Бренд «Речицкое» имеет 30-летнюю историю. В прошлом году на предприятии «Бобруйский бровар» обновили рецептуру, взяв за основу первый рецепт 1989 года с использованием чешской классической технологии пивоварения. Бренд способен не только сохранять классический вкус, но и удивлять новым. «Речицкое Белое» – новинка 2019 года. Это белый эль, сваренный с применением классических бельгийских дрожжей. За все время своего существования «Речицкое» собрало свыше сорока золотых медалей на международных конкурсах.