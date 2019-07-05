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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТР ЮСТИЦИИ ПРОВЕДЕТ 11 ИЮЛЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В СВИСЛОЧИ
13:36 08.07.2019
Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский проведет 11 июля выездной прием граждан в Свислочи Гродненской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве юстиции, задать интересующие вопросы можно с 11.00 до 12.00 в Свислочском районном исполнительном комитете (пл. К. Маркса, 4, 2-й этаж, каб. 20).
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