ЭКОНОМИКА РБ

МИНИСТР ЮСТИЦИИ ПРОВЕДЕТ 11 ИЮЛЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В СВИСЛОЧИ

13:36 08.07.2019 Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский проведет 11 июля выездной прием граждан в Свислочи Гродненской области. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве юстиции, задать интересующие вопросы можно с 11.00 до 12.00 в Свислочском районном исполнительном комитете (пл. К. Маркса, 4, 2-й этаж, каб. 20).