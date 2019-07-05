Общее число объектов, информация о которых содержится Регистре недвижимости, на 31 декабря составило более 7,968 миллиона. Такие данные содержит Годовой отчет-2018 «Сводные показатели системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в Республике Беларусь», подготовленный Национальным кадастровым агентством Госкомимущества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, среди всех зарегистрированных объектов недвижимости доля земельных участков – 32,3%, капитальных строений – 30,6%, изолированных помещений – 37,1%, говорится в отчете.

Всего за 2018 год Регистр недвижимости пополнился информацией более чем о 182 547 объектах недвижимости. В то же время темп прироста Регистра недвижимости новыми объектами снизился.