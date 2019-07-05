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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В БЕЛАРУСИ РАСТЕТ
13:18 08.07.2019
Общее число объектов, информация о которых содержится Регистре недвижимости, на 31 декабря составило более 7,968 миллиона. Такие данные содержит Годовой отчет-2018 «Сводные показатели системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в Республике Беларусь», подготовленный Национальным кадастровым агентством Госкомимущества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, среди всех зарегистрированных объектов недвижимости доля земельных участков – 32,3%, капитальных строений – 30,6%, изолированных помещений – 37,1%, говорится в отчете.
Всего за 2018 год Регистр недвижимости пополнился информацией более чем о 182 547 объектах недвижимости. В то же время темп прироста Регистра недвижимости новыми объектами снизился.
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