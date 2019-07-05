7 августа в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) состоятся первые торги листовым стеклом на экспорт.

Как сообщает сайт БУТБ, это пилотный проект, реализуемый биржей совместно с ОАО «Гомельстекло» при поддержке Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь. Цель проекта – расширить рынки сбыта белорусского стекла, снизить маркетинговые издержки и увеличить экспортную выручку за счет привлечения на торги максимального количества иностранных покупателей. ОАО «Гомельстекло уже аккредитовалось на БУТБ в качестве продавца.

На предприятии отмечают, что решение об интеграции биржевых торгов в сбытовую стратегию обусловлено желанием с минимальным риском выйти на новые перспективные рынки – в первую очередь Литвы, Латвии и Эстонии, где в последнее время наблюдается существенный рост спроса на стройматериалы.

Биржевые торги стеклом будут проводиться на БУТБ еженедельно по алгоритму английского аукциона (торги на повышение цены). По договоренности с ОАО «Гомельстекло на начальном этапе на электронной площадке биржи будут выставляться 2 вида листового стекла: 4М1 6000х3210 мм (без упаковки) и 4М1 3210х2250 мм (в деревянных эндкэпах). При этом отгрузка продукции по биржевым договорам будет осуществляться в приоритетном порядке.