Белорусская железная дорога продолжает обновление парка моторвагонного подвижного состава.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, первый 6-вагонный дизель-поезд ДП6 производства польской компании PESA Bydgoszcz SA прибыл 5 июля.

Дизель-поезд серии ДП6 приобретен в рамках реализации Государственной программы развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016-2020 годы.

В ближайшее время специалисты компании PESA проведут пуско-наладочные работы на вновь прибывшем дизель-поезде. В дальнейшем подвижному составу предстоит пройти приемочные и сертификационные испытания, после чего начнется его эксплуатация с пассажирами. В настоящий момент на Белорусскую железную дорогу поставлен первый дизель-поезд. В течение 2019 года на Белорусскую железную дорогу планируется поставка еще двух шестивагонных дизель-поездов, а в 2020 году — трех дизель-поездов ДП6. Приобретение данного подвижного состава осуществляется при финансовой поддержке ООО «АСБ Лизинг» — универсальной лизинговой компании крупнейшего в стране банковского холдинга ОАО «АСБ Беларусбанк».

В шестивагонном дизель-поезде ДП6 имеется 311 стационарных мест для сидения, в том числе 25 мест первого класса. Конструкционная скорость движения поезда — 140 км/ч. Новый подвижной состав соответствует современным требованиям безопасности движения и комфорта для пассажиров. Просторный салон, мягкие кресла с индивидуальными регулировками положения спинки кресла и подлокотников, информационная аудио- и видеосистема для пассажиров. Все места обеспечены индивидуальными розетками для подзарядки гаджетов, также в дизель-поезде установлено оборудование для обеспечения доступа к беспроводному интернету по системе Wi-Fi и к бортовому медиа-серверу. В салоне имеется многофункциональная зона для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, пассажиров с детскими колясками, велосипедами и крупным багажом.

В каждом вагоне установлена система кондиционирования воздуха, предусмотрено устройство тепловых завес входных дверей, препятствующее поступлению холодного воздуха снаружи и выходу теплого воздуха из салонов. Пониженный пол и двери, оборудованные выдвижными ступеньками, делают процесс посадки пассажиров максимально быстрым и удобным. Двери открываются по нажатию специальных кнопок, при этом в целях безопасности двери блокируются во время движения поезда. Для посадки и высадки пассажиров с ограниченными физическими возможностями предусмотрены откидные трапы. В поезде установлено четыре туалетных комплекса вакуумного типа, один из них приспособлен для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также оборудован пеленальным столиком.

Приобретение современного моторвагонного подвижного состава связано с реализацией нового формата пассажирских перевозок. Он предусматривает организацию перевозок пассажиров между областными центрами комфортабельными дизель- и электропоездами, что высвобождает из эксплуатации вагоны локомотивной тяги и тяговый подвижной состав. При этом акцент сделан на перевозки в дневное время.

В настоящее время современные электро- и дизель-поезда межрегиональных линий бизнес-класса курсируют по маршрутам Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Гродно, Минск-Полоцк, Могилев-Гомель и Могилев-Полоцк. Планируется, что закупаемые дизель-поезда ДП6 будут осуществлять перевозки пассажиров по маршрутам межрегиональных линий бизнес-класса Минск-Витебск, Минск-Гродно и Минск-Могилев.