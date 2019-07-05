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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТ ПВТ РАЗРАБОТАЛ МЕЖДУНАРОДНО-ЗНАЧИМОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
12:17 08.07.2019

Резидент Парка высоких технологий (ПВТ) Helmes Bel создал веб-приложение для глобальной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, новый продукт способствует борьбе с коррупцией и охватывает экономику 54 стран.

Разработанная Helmes по заказу ОЭСР платформа не только собирает поступающую из разных стран информацию, но также анализирует ее и предлагает ряд рабочих инструментов, призванных противодействовать взяточничеству и коррупции. Данные, необходимые для работы платформы, предоставляются международными антикоррупционными агентствами и странами-членами ОЭСР.

«В команде по реализации проекта – как сотрудники ОЭСР, так и разработчики, аналитики и тестировщики из софтверной компании Helmes. Договоренность по реализации проекта действует до 2021 года», – рассказал партнер Helmes Лаур Мяги.

Напомним, что создание приложения по борьбе с коррупцией– это не первый опыт сотрудничества ОЭСР и эстонской софтверной компании Helmes. Начиная с 2013 года, Helmes не единожды выигрывала тендеры на разработку информационных систем для этой влиятельной международной структуры.

Ранее Helmes выполнила для нее разработку инфосистемы, которая позволяет осуществлять сбор и обмен данными микро- и макроэкономической статистики стран-членов ОЭСР. Helmes также отвечала за разработку программного обеспечения для работы с документами, администрирования ресурсов и планирования для тысяч сотрудников данной экономической организации. Для международного Энергетического агентства ОЭСР Helmes создала платформу администрирования энергетических данных и продажи, которая используется для формирования как мировых цен на нефть, так и разработки соглашений по климату.

Helmes Bel – центр разработки эстонской компании Helmes в Минске. Головной офис компании в Таллине занимается созданием программных продуктов в сферах автострахования, телекоммуникаций,здравоохраненияи банковских технологий. Своим клиентам предлагает полный спектр IT-услуг: разработка, поддержка и интеграция программного обеспечения.В числе наиболее крупных клиентов Helmes– такие известные международные организации и предприятия как ОЭСР, Kühne+Nagel, DNB, SEB, TeliaCompany, SoleraInc.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – международная экономическая организация развитых стран, разделяющих принципы рыночной экономики при поддержке демократических институтов. Основана в 1948 году. На сегодняшний день объединяет 36 государств, в том числе большинство стран-членов ЕС, включая Эстонию, Латвию и Литву. По данным на 2011 год, вrnстранах ОЭСР проживало 18% населения мира. Миссия ОЭСР – «строить лучшую политику для лучшей жизни». Штаб-квартира находится в Париже, генеральный секретарь организации –Хосе Анхель Гурриа Тревиньо (Мексика, с 2006).
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