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ЭКОНОМИКА РБ


ФИЛИАЛ «БОРИСОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» МОНИТОРИТ СОСТОЯНИЕ ЛЭП С ПОМОЩЬЮ АВИАСИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
11:59 08.07.2019

В целях мониторинга технического состояния электрических сетей филиал «Борисовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» использует «авиационную систему технического зрения» — гиростабилизированную оптико-электронную систему.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, система установлена на сверхлегком самолете Ikarus-C42 и позволяет осуществлять мониторинг состояния линий электропередачи и объектов инфраструктуры в любое время суток, пресечение несанкционированной деятельности, обнаружение срезов проводов, определение координат опор линий электропередачи и провиса проводов.

Данная гиростабилизированная оптико-электронная система оказывает значимую помощь персоналу ЛЭП в проведении контроля за эксплуатацией электрических сетей, выявлении дефектов и способствует оперативному устранению неисправностей.
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