Суд Центрального района Минска 5 июля рассмотрел уголовное дело в отношении Андрея Доморацкого, бывшего заместителя председателя Мингорисполкома, начальника государственного учреждения «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210, ч.2 ст.424 и ч.3 ст.430 УК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, приговором суда обвиняемый признан виновным в завладении должностным лицом имуществом с использованием своих служебных полномочий (хищении путем злоупотребления служебными полномочиями), и на основании ч.1 ст.210 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года без штрафа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Он же признан виновным в умышленном вопреки интересам службы совершении должностным лицом из корыстной и иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекших причинение существенного вреда государственным и общественным интересам (злоупотреблении властью или служебными полномочиями), и на основании ч.2 ст.424 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в доход государства в размере 3000 базовых величин в сумме 76500 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Он же признан виновным в принятии должностным лицом, занимающим ответственное положение, для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было и могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получении взятки), и на основании ч.3 ст.430 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет.

В соответствии с ч.3 ст.72 УК по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных по ч.1 ст.210, ч.2 ст.424 и ч.3 ст.430 УК, окончательно назначено обвиняемому А. Доморацкому наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, со штрафом в доход государства в размере 3 000 базовых величин в сумме 76500 рублей, с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.