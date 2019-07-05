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ЭКОНОМИКА РБ


СЕМИНАР «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ» ПРОШЕЛ НА БАЗЕ СОАО «КОММУНАРКА»
11:27 08.07.2019

Семинар «Промышленный туризм на предприятиях пищевой отрасли» прошел на базе СОАО «Коммунарка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», в настоящее время фабрика является лидером среди организаций, входящих в состав концерна, по количеству принятых туристов в 2018 году (9,5 тыс. человек).

Стоит отметить, что экскурсии здесь проводят уже 4 года.

Впервые подобное мероприятие стало местом встречи трех с половиной десятков человек, которые собрались за круглым столом, чтобы обсудить перспективы данного направления.

В ходе конструктивного диалога участники встречи вспомнили опыт всемирно известных компаний, которые ежегодно принимают сотни тысяч туристов, а также поговорили о том, что может заинтересовать иностранных туристов на белорусских предприятиях.

По официальным данным, в 2018 году нашу страну посетили 11,5 миллиона иностранных туристов, 365 тысяч из которых приехали в составе организованных туристических групп. И это отличная возможность для наших предприятий себя популяризировать, а также выпускаемую продукцию.

Среди организаций, входящих в состав концерна, также активно развивают направление промышленного туризма СП ОАО «Спартак», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» и ОАО «Криница».

Сотрудники предприятий концерна, а также представители Департамента по туризму Министерства спорта и туризма, Национального агентства по туризму и руководители турфирм в ходе встречи выработали механизм взаимодействия и установили необходимые контакты.
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