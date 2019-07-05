|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СЕМИНАР «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ» ПРОШЕЛ НА БАЗЕ СОАО «КОММУНАРКА»
11:27 08.07.2019
Семинар «Промышленный туризм на предприятиях пищевой отрасли» прошел на базе СОАО «Коммунарка».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», в настоящее время фабрика является лидером среди организаций, входящих в состав концерна, по количеству принятых туристов в 2018 году (9,5 тыс. человек).
Стоит отметить, что экскурсии здесь проводят уже 4 года.
Впервые подобное мероприятие стало местом встречи трех с половиной десятков человек, которые собрались за круглым столом, чтобы обсудить перспективы данного направления.
В ходе конструктивного диалога участники встречи вспомнили опыт всемирно известных компаний, которые ежегодно принимают сотни тысяч туристов, а также поговорили о том, что может заинтересовать иностранных туристов на белорусских предприятиях.
По официальным данным, в 2018 году нашу страну посетили 11,5 миллиона иностранных туристов, 365 тысяч из которых приехали в составе организованных туристических групп. И это отличная возможность для наших предприятий себя популяризировать, а также выпускаемую продукцию.
Среди организаций, входящих в состав концерна, также активно развивают направление промышленного туризма СП ОАО «Спартак», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» и ОАО «Криница».
Сотрудники предприятий концерна, а также представители Департамента по туризму Министерства спорта и туризма, Национального агентства по туризму и руководители турфирм в ходе встречи выработали механизм взаимодействия и установили необходимые контакты.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2019
Курсы в банках
на 08.07.2019
Конвертация в банках
на 08.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте