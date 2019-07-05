Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси планирует начать в текущем году реконструкцию автомобильной дороги М-10 на условиях государственно-частного партнерства. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на научно-практической конференции «Развитие транзитного потенциала и модернизация транспортной инфраструктуры Союзного государства».

«В текущем году мы планируем на условиях ГЧП начать реализацию проекта реконструкция автомобильной дороги М-10, которая позволит сократить расстояние перевозки грузов автомобильным транспортом в направлении Азия – Россия – Беларусь – Европа на 150 – 200 км», - подчеркнул министр.

Он отметил, что одним из важных направлений при формировании объединенной транспортной системы является скоординированное развитие транспортной инфраструктуры. Минтрансом Беларуси в этой области проводится целенаправленная работа по развитию международных транспортных коридоров, соединяющих Западную Европу с европейской частью России.

«Товары из Азии в Европу, из стран Скандинавии на Балканы транзитом через Беларусь и Россию перемещают более двух десятков специализированных контейнерных ускоренных железнодорожных поездов. В 2018 году в сообщении Китай – Европа ими перевезено порядка 325 тыс. контейнеров, что на 26 процентов больше уровня 2017 года. К 2025 году мы совместно с коллегами из России прогнозируем транзитом перевозить порядка 1 млн контейнеров в год», – сказал А. Авраменко.

Также А. Авраменко заметил, что перспективным направлением развития автомобильных магистралей является создание дороги Санкт-Петербург – Минск (через Опочку – Полоцк – Лепель). Его реализация позволит за счет прокладки нового маршрута сократить расстояние между этими городами и создаст реальные условия для увеличения транзитных перевозок из Северо-Западных регионов России.

Что касается авиаперевозок, то сегодня авиакомпании Беларуси обновили свой флот современными воздушными судами, что создало основу для рассмотрения вопроса о развитии межрегиональных перевозок между городами Союзного государства.

«Создание международного логистического центра на базе Национального аэропорта Минск, расположенного в непосредственной близости от китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», а также строительство в особой экономической зоне «Бремино-Орша» логистической инфраструктуры позволят Беларуси в перспективе стать важнейшим аэрохабом в Восточной Европе», - отметил министр.

Одним из перспективных направлений международного сотрудничества, которое может положительно повлиять на процесс развития транспортно-логистической инфраструктуры Союзного государства, является участие в проекте «Один пояс – один путь». Страны Союзного государства и Китай заинтересованы в создании эффективной транспортно-логистической инфраструктуры на пути следования грузов из Азиатско-Тихоокеанского региона в ЕС. Сотрудничество Беларуси и России по транзиту товаров в направлении Восток – Запад позволяет доставить груз из Китая в страны ЕС в среднем в 3–3,5 раза быстрее, чем южным морским маршрутом.

«На данном стратегическом направлении мы с большим вниманием рассматриваем реализацию мегапроекта «Создание пространственных транспортно-логистических коридоров на территории Российской Федерации, соединяющих Азиатско-Тихоокеанский регион и Европейский Союз», – подчеркнул А. Авраменко.