ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЮ «КРИПТОТРЕЙД» ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ В ПВТ

10:43 08.07.2019 Наблюдательный совет Парка высоких технологий (ПВТ) 5 июля принял решение о регистрации компании ООО «Криптотрейд». Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, основные виды деятельности компании-резидента: криптобиржа, организация ICO, создание собственных цифровых знаков (токенов).