|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЮ «КРИПТОТРЕЙД» ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ В ПВТ
10:43 08.07.2019
Наблюдательный совет Парка высоких технологий (ПВТ) 5 июля принял решение о регистрации компании ООО «Криптотрейд».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, основные виды деятельности компании-резидента: криптобиржа, организация ICO, создание собственных цифровых знаков (токенов).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2019
Курсы в банках
на 08.07.2019
Конвертация в банках
на 08.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте