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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ РАЗЪЯСНИЛО ПОРЯДОК ПРОВОЗА ВЕЛОСИПЕДОВ В ПОЕЗДАХ
10:37 08.07.2019

Министерство антимонопольного регулирования и торговли разъяснило правила провоза велосипедов в железнодорожном транспорте общего пользования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в соответствии с пунктом 87 Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования, утвержденных постановлением Совета министров №609 от 17 июля 2015 г., каждый пассажир имеет право бесплатно провозить с собой на один проездной документ (билет) ручную кладь весом не более 36 килограммов, размер которой по сумме трех измерений не превышает 200 сантиметров.

К ручной клади относятся вещи пассажиров, перевозимые ими при себе, независимо от их рода и вида упаковки, в том числе велосипед. Велосипед не выделяется как отдельный род предметов, для него действуют обычные правила перевозки ручной клади.

В связи с внесением в феврале 2018 г. изменений в Правила, МАРТ было принято постановление №86 от 12 декабря 2018 г. «О внесении изменений в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 сентября 2016 г. № 29». Изменения, внесенные постановлением №86, были направлены на унификацию требований к провозу ручной клади независимо от рода перевозимых предметов. При этом порядок оплаты провоза велосипедов не изменился.

Таким образом, в случае, если вес велосипеда (независимо от вида упаковки) не превышает 36 килограммов, а размер по сумме трех измерений не превышает 200 сантиметров, пассажир имеет право бесплатного провоза велосипеда с собой на один проездной документ (билет). В противном случае пассажиру необходимо оплатить провоз велосипеда в размере стоимости полного проездного документа (билета) до пункта назначения пассажира.
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