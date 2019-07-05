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ЭКОНОМИКА РБ


ДВА БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЯ ВНОВЬ МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬ ПРОДУКЦИЮ В РОССИЮ
09:48 08.07.2019

Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции с белорусского предприятия ОАО «Гомельский мясокомбинат».

Как сообщает ведомство, исключением является продукция, запрещенная к ввозу указаниями Россельхознадзора от 09.04.2018 № ФС-КС-7/8309, от 22.03.2019 № ФС-НВ-7/7259, от 28.03.2019 № ФС-НВ-7/7808 и от 04.04.2019 № ФС-КС-7/8474.

Отправляемая в Россию продукция указанного предприятия должная быть выработана с 6 июля 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Кроме того, Россельхознадзор отменил с 6 июля введенные ранее ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции с белорусского предприятия ОАО «Молочная компания Новогрудские дары».

«Такое решение принято в соответствии с «Дорожной картой» двустороннего сотрудничества Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также на основании полученных от белорусской стороны материалов проведенного расследования», - говорится в сообщении ведомства.

Отправляемая в Россию продукция указанного предприятия должная быть выработана с 6 июля 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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