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ЭКОНОМИКА РБ
В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН 56-Й РЕЗИДЕНТ
09:36 08.07.2019
ООО «ФАСТ-МАЗ» зарегистрировано в качестве 56 резидента индустриального парка «Великий камень».
Как сообщает сайт индустриального парка, его учредителями выступили ОАО «МАЗ» и компания Shaanxi Fast Gear (КНР).
Предприятие намерено реализовать инвестиционный проект по организации производства коробок передач для грузового и пассажирского транспорта.
Накануне, во время форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и Путь", был заложен первый камень в строительство завода. Его проектная мощность составит 10 тысяч коробок передач в год при работе в одну смену. Завершить строительство планируется к концу 2020 года, а первая продукция будет выпущена в начале 2021 года. Объем инвестиций составляет 17 млн долларов США.
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