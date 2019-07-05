ЭКОНОМИКА РБ

В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН 56-Й РЕЗИДЕНТ

09:36 08.07.2019 ООО «ФАСТ-МАЗ» зарегистрировано в качестве 56 резидента индустриального парка «Великий камень». Как сообщает сайт индустриального парка, его учредителями выступили ОАО «МАЗ» и компания Shaanxi Fast Gear (КНР). Предприятие намерено реализовать инвестиционный проект по организации производства коробок передач для грузового и пассажирского транспорта. Накануне, во время форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и Путь", был заложен первый камень в строительство завода. Его проектная мощность составит 10 тысяч коробок передач в год при работе в одну смену. Завершить строительство планируется к концу 2020 года, а первая продукция будет выпущена в начале 2021 года. Объем инвестиций составляет 17 млн долларов США.