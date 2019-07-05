ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ЦЕХ НА КРАНОВОМ ЗАВОДЕ В СЛУЦКЕ
09:18 08.07.2019

Председатель Совета Республики Национального собрания, председатель наблюдательного совета ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» Михаил Мясникович 5 июля посетил ОАО «Крановый завод», входящий в состав холдинга «БелАЗ-Холдинг», где принял участие в торжественной церемонии открытия нового цеха по производству кранов мостового типа грузоподъемностью до 240 тонн.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, оборудование для нового цеха изготовили ведущие европейские производители. В модернизацию Кранового завода и строительство нового производства было инвестировано более 15 млн евро. На предприятии создано 30 новых рабочих мест.

Реализация инвестпроекта позволит заводу конкурировать с мировыми производителями грузоподъемного оборудования, нарастить экспортные поставки.

В интервью журналистам председатель Совета Республики сказал, что создание таких мощных машиностроительных кластеров, как «БелАЗ-Холдинг» — правильное решение.

«БелАЗ — это не только Жодино, но и Орша, Пинск, Могилев, Слуцк. Этот мощный машиностроительный кластер за счет диверсификации своих производств может и разместить заказы по кооперации, и решить многие вопросы, в том числе помочь с оборотным капиталом», - резюмировал он.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2019
валюта курс
EUR 2.3114
USD 2.0488
RUB 3.2296
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3074 -0.004
USD 2.0488 0
RUB 3.2232 -0.0064
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3010 2.3080
USD 2.0500 2.0550
RUB 3.2070 3.2130
подробнее

Конвертация в банках
на 08.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1200 1.1250
EUR/RUB 71.4000 72.0000
USD/RUB 63.7000 64.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте