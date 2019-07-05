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ЭКОНОМИКА РБ
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ЦЕХ НА КРАНОВОМ ЗАВОДЕ В СЛУЦКЕ
09:18 08.07.2019
Председатель Совета Республики Национального собрания, председатель наблюдательного совета ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» Михаил Мясникович 5 июля посетил ОАО «Крановый завод», входящий в состав холдинга «БелАЗ-Холдинг», где принял участие в торжественной церемонии открытия нового цеха по производству кранов мостового типа грузоподъемностью до 240 тонн.
Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, оборудование для нового цеха изготовили ведущие европейские производители. В модернизацию Кранового завода и строительство нового производства было инвестировано более 15 млн евро. На предприятии создано 30 новых рабочих мест.
Реализация инвестпроекта позволит заводу конкурировать с мировыми производителями грузоподъемного оборудования, нарастить экспортные поставки.
В интервью журналистам председатель Совета Республики сказал, что создание таких мощных машиностроительных кластеров, как «БелАЗ-Холдинг» — правильное решение.
«БелАЗ — это не только Жодино, но и Орша, Пинск, Могилев, Слуцк. Этот мощный машиностроительный кластер за счет диверсификации своих производств может и разместить заказы по кооперации, и решить многие вопросы, в том числе помочь с оборотным капиталом», - резюмировал он.
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