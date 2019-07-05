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ЭКОНОМИКА РБ


МАЗ ВЫПУСТИТ ТЯГАЧИ С РОБОТИЗИРОВАННЫМИ КОРОБКАМИ ПЕРЕДАЧ ОТ ZF
17:57 05.07.2019

МАЗ внедрит 12-ступчатую роботизированную коробку передач Trakson 12TX2210TD на автомобиле-тягаче МАЗ-544028 с двигателем Weichai WP12 мощностью 430 «лошадей». Опытный образец будет собран осенью 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», конструкторская служба уже разработала документацию на новый автомобиль. После сборки и испытаний опытных образцов, которые проведут совместно МАЗ и ZF, придет черед серийного запуска.

Немецкий концерн ZF поставляет МАЗу механические и автоматические коробки передач для грузовой и пассажирской техники. А еще – портальные мосты, раздаточные коробки и рулевые механизмы. За 30 лет сотрудничества белорусский автофлагман использовал более 55 тыс. агрегатов ZF.

На текущий момент почти в каждом выпускаемом автомобиле МАЗ представлена комплектация с коробкой передач ZF, а в топовых моделях устанавливаются агрегаты только немецкого концерна.

В 2014 году МАЗ и ZF подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В частности, белорусский автофлагман выступает сервисным партнером немецкого концерна.

Когда-то взаимодействие двух компаний помогло в разработке низкопольных автобусов. Неудивительно, что и сейчас агрегатами ZF оснащены городские автобусы, которые были поставлены Минску ко II Европейским играм.

Коробки передач и раздаточные коробки ZF также установлены в спортивных автомобилях, которые использует команда «МАЗ-СПОРТавто» во время ралли-рейдов. На них гонщики побеждали в Turkmen Desert Race и Morocco Desert Challenge, а также заняли второе место на марафоне «Дакар-2018».

«За 30 лет сотрудничества МАЗ и ZF вышли на высокий уровень взаимоотношений, которые выходят далеко за рамки классических поставок агрегатов. Наши специалисты совместно разрабатывают новые решения и ищут ноу-хау, касающиеся использования коробок ZF в грузовиках и автобусах МАЗ. Многие из них мы внедряем одними из первых. Такое партнерство не только повышает эффективность нашей работы, но и обеспечивает технологическое лидерство обеим компаниям», – отмечают в ОАО «МАЗ».

МАЗ и концерн ZF к 30-летию своего сотрудничества организовали на полигоне в Липках выставку и тест-драйв автотехники. Испытать можно было тягачи МАЗ-5440Y9 и МАЗ-5440Е9, бортовой полноприводный автомобиль МАЗ-5309М4 и полноприводный самосвал МАЗ-6502С9.
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