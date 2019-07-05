Комитет государственного контроля в июне 2019 года провел мониторинг хода кормозаготовки в 53 сельхозпредприятиях во всех областях Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в 18 из 53 хозяйств установлены факты, свидетельствующие о низкой готовности кормоуборочной техники.

Например, в ОАО «Березина-Агро-Люкс» Осиповичского района 11 июня находились в ремонте имевшиеся в единственном числе кормоуборочный комбайн, косилка, грабли, а также по одному из двух пресс-подборщиков и погрузчиков.

В КСУП «Гравжишки» Ошмянского района на 12 июня вообще не приступили к заготовке сенажа из-за ремонта двигателя кормоуборочного комбайна КВК-8060.

Слабая подготовка кормоуборочной техники отмечена также в некоторых хозяйствах Волковысского, Воложинского, Добрушского и других районов республики.

В 36 хозяйствах установлены нарушения технологических регламентов при кормозаготовке. Косьба после наступления оптимальной фазы развития трав, закладка сенажной массы с повышенной влажностью, превышение установленных сроков заполнения сенажных траншей и другие нарушения негативно отразятся на качестве кормов.

Так, в ОАО «Стригово» Кобринского района 12 июня закладывалась на хранение в траншею зеленая масса трав с влажностью 70% (при норме 55%), а ее температура составляла 40-48 градусов (при максимально допустимой 37 градусов).

В КСУП «Трабы» Ивьевского района на 12 июня срок закладки траншеи сенажной массой был уже превышен втрое (она велась более 9 дней), причем была заложена только половина траншеи (1,4 тыс. т при емкости 2,6 тыс. т). Из-за некачественной трамбовки температура сенажной массы в траншее достигала 44-49 градусов.

В УП «Голубичи» Глубокского района 14 июня на заготовке сенажа работало 2 кормоуборочных комбайна КВК-800. В нарушение требований отраслевого регламента один комбайн убирал многолетние травы прямым комбайнированием с использованием травяной жатки. При этом влажность сенажной массы (1,2 тыс. т), заложенной в траншею, составляла 59,7-85%, что соответствует влажности силоса. Но предприятие тем не менее отчитывалось в райсельхозпрод о заготовке сенажа, тем самым завысив объем заготовленного корма в пересчете на кормовые единицы на 112,2 т.

В ОАО «Обидовичи» Быховского, ОАО «Привольный агро» Славгородского, КСУП «Мошевое Агро» и КСУП «Самотевичи Агро» Костюковичского районов уборка злаковых и бобовых трав велась в фазе завершения цветения (по регламенту злаковые травы должны быть скошены в фазе выхода в трубку, бобовые – в фазе бутонизации).

Факты нарушения технологических регламентов заготовки кормов выявлены в ОАО «Любань» и «Покровский» Кобринского, ОАО «Бельковщина» Верхнедвинского, КСУП «Кузьминичи» Добрушского, КСУП «Слава труду» и «Вензовец» Дятловского, ОАО «Горняк» Солигорского, ОАО «Березина-Агро-Люкс» Осиповичского, а также в хозяйствах других районов.

Не во всех сельхозорганизациях создан запас топлива для проведения уборки трав, в некоторых хозяйствах по этой причине простаивала кормозаготовительная техника.

В ОАО «Дудичи-Агро» Калинковичского района на 14 июня было скошено лишь 52% трав первого укоса (с 7 по 14 июня заготовка кормов здесь вообще не проводилась, осуществлялось только подкашивание зеленой массы для кормления КРС).

В хозяйствах Хотимского района на 13 июня имелось лишь 2,9 т дизельного топлива, в ОАО «Обидовичи» Быховского района на 12 июня в наличии было всего около 1 т при дневной потребности от 2 до 2,5 т.

Накануне косовицы не приняты меры по привлечению на заготовку кормов механизаторских кадров из сторонних организаций. В некоторых хозяйствах из-за отсутствия механизаторов не вся техника была задействована на заготовке кормов, что негативно сказалось на сроках проведения уборки трав.

В частности, в КСУП «Кузьминичи» Добрушского района на 11 июня было скошено 345 га трав первого укоса (62%), причем на площади 200 га они находились уже в фазе колошения. Основная причина низких темпов заготовки кормов – неукомплектование кадрами (хозяйству требуется 6 механизаторов).

В ОАО «Березина-Агро-Люкс» Осиповичского района на 11 июня для работы всей техники на кормозаготовке не хватало 7 механизаторов и 2 водителей, а в ОАО «Осиповичиагропромтехснаб» – 8 механизаторов. Из-за дефицита кадров механизаторов в КУПСХП «Верхнедвинский» Верхнедвинского района 1 июня не были задействованы в уборке кормов комбайн КВК-800 и 3 тракторные косилки, а в ОАО «Бельковщина» этого же района – комбайн КВК-800 и 2 пресс-подборщика.

Госконтролеры при проведении мониторинга выявили приписки убранных площадей. Как оказалось, некоторые хозяйства отчитались о завершении первого укоса, хотя продолжали вести косовицу. Так, в ОАО «Люденевичи» и КСУП «Коленское» Житковичского района на 13 июня многолетние травы были скошены на площади 59% и 84% соответственно, а в райсельхозпрод подана информация, что кошение трав первого укоса завершено.

Одним из технологических приемов повышения качества и питательности заготавливаемых травяных кормов является применение при их заготовке консервантов. Однако на 25 июня в целом по республике с применением консервантов заготовлено только 62,7% сенажа, в том числе в хозяйствах Гомельской области – 23,7%, Минской – 34%, Витебской – 37,3%.

В результате технологических упущений и отсутствия должной организации работ уборка первого укоса трав в некоторых регионах республики продолжалась более 25 дней, что негативно отразилось на качестве заготовленного корма.