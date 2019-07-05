ЭКОНОМИКА РБ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВА НАЗНАЧЕНЫ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОАО "НАФТАН"

17:00 05.07.2019 Правительство назначило представителей государства в органах управления открытого акционерного общества "Нафтан". Согласно постановлению Совета министров № 441 от 1 июля 2019 года, представителями государства назначены министр экономики Дмитрий Крутой, заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, заместитель председателя Комитета государственной безопасности Иван Тертель.