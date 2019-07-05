В первом полугодии текущего года комитет «Гомельоблимущество» провел 5 аукционов по продаже государственной недвижимости по 44 лотам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в 2018 году в области было организовано всего 6 электронных торгов по продаже 55 лотов.

Все электронные торги 2019 года были результативными.

На сегодня на электронных торгах в Гомельской области с начала года продано 10 объектов, по 6-ти из которых развернулся активный торг. К примеру, по одному из лотов в областном центре торги продолжались более четырех часов.

О возрастающем интересе со стороны субъектов хозяйствования к электронной форме проведения аукционов говорит тот факт, что за весь 2018 год на участие в электронных торгах поступило 25 заявок, а в 2019 году – 47.

27 июня на очередных электронных торгах было продано здание неустановленного назначения с гаражами в Гомеле.

Так как для участия в торгах была подана 1 заявка, лот был продан по начальной цене, увеличенной на 5%. Цена продажи составила более 280 тыс. рублей. В планах у нового собственника открыть здесь административно-торговый объект.

Следующие электронные торги объявлены на 23 июля.