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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАЛИ ПОЧТИ 29 МЛН РУБЛЕЙ
16:36 05.07.2019
Налоговые инспекции Витебской области в принудительном порядке взыскали 28,8 млн руб., или 5,2% общих поступлений области, в том числе 18,6 млн руб. – дебиторской задолженности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, в порядке проведенного взаимозачета уменьшены долги бюджету на 4,7 млн руб.
В добровольном порядке плательщиками Витебской области внесено 559,1 млн руб., что составило 82,3% в общем объеме поступлений.
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