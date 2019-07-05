ЭКОНОМИКА РБ

НАЛОГОВИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАЛИ ПОЧТИ 29 МЛН РУБЛЕЙ

16:36 05.07.2019 Налоговые инспекции Витебской области в принудительном порядке взыскали 28,8 млн руб., или 5,2% общих поступлений области, в том числе 18,6 млн руб. – дебиторской задолженности. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, в порядке проведенного взаимозачета уменьшены долги бюджету на 4,7 млн руб. В добровольном порядке плательщиками Витебской области внесено 559,1 млн руб., что составило 82,3% в общем объеме поступлений.