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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРАХ ДОЛЖНА ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ В ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА 2 ЧАСА ДО ВВОЗА НА ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС – ГТК БЕЛАРУСИ
16:24 05.07.2019
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии №56 от 17 апреля 2018 г. «Об утверждении Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом» вступило в силу с 1 июля 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете Беларуси, в соответствии с данным решением предварительная информация должна представляться таможенному органу не позднее чем за 2 часа до ввоза товаров на таможенную территорию Союза.
Вместе с тем, в первые дни после вступления в силу указанного решения многие перевозчики не выполняют его требования, способствуя, тем самым, созданию очередей на границе в связи с формированием предварительной информации непосредственно по прибытии в пункты пропуска.
«Обращаем внимание, что для использования предварительной информации в качестве электронного вида транзитной декларации при совершении таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, такая информация должна представляться декларантом или таможенным представителем», – отметили в ведомстве.
Реестр таможенных представителей, которые вправе оказывать услуги по формированию и представлению в таможенные органы предварительной информации, размещен по ссылке. http://www.customs.gov.by/ru/reestr_lic_tamozhennogo_dela-ru/
Во избежание задержек в пересечении границы Государственный таможенный комитет Беларуси рекомендует предварительную информацию о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза, направлять в таможенные органы заблаговременно, т.е. до прибытия в пункт пропуска.
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