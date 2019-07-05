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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ УСПЕШНО ПРОВЕЛО ПЕРВУЮ ПРОЦЕДУРУ ВНЕСУДЕБНОЙ МЕДИАЦИИ
15:55 05.07.2019

Минское областное агентство по госрегистрации и земельному кадастру успешно провело первую процедуру внесудебной медиации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, медиация, как альтернативный способ разрешения споров, позволила конфликтующим сторонам в ходе переговоров достаточно эффективно и оперативно урегулировать конфликт, который возник между сторонами входе раздела имущества при бракоразводном процессе. С учетом взаимных интересов содействие в этом сторонам оказывал сотрудник агентства – аттестованный медиатор и нейтральное лицо, имеющее специальные знания и переговорные навыки.

По результатам договоренностей сторонами было заключено медиативное соглашение. В нем были решены самые важные для сторон вопросы: закреплен алгоритм раздела дома в натуре с образованием изолированных помещений; установлен сервитут в отношении земельного участка.

Медиация всегда работает на будущее и сохранение человеческих отношений. Возможность внесудебного разрешения гражданских споров появилась со вступлением в силу в январе 2014 года Закона Республики Беларусь «О медиации». В числе главных преимуществ этого способа называются: принятие справедливого решения, основанного на согласии всех сторон (в суде всегда есть выигравший и проигравший), снятие психо-эмоциональной нагрузки (мирный способ решения конфликта), а также экономия времени и средств (отсутствие судебных издержек), конфиденциальность процедуры.

Медиатором может быть физическое лицо, имеющее высшее юридическое или иное высшее образование, прошедшее подготовку в сфере медиации в порядке, устанавливаемом Министерством юстиции Республики Беларусь, либо имеющее опыт работы в качестве примирителя в соответствии с процессуальным законодательством, получившее свидетельство медиатора, выдаваемое Министерством юстиции Республики Беларусь на основании решения Квалификационной комиссии по вопросам медиации.

К настоящему времени для получения свидетельства медиатора Министерства юстиции Республики Беларусь четыре специалиста агентства прошли специальный курс обучения в Учебно-практическом учреждении «Центр «Медиация и право». После получения документа (в конце февраля), медиаторы Минского областного агентства были внесены в список лиц, внесенных в Реестр медиаторов.
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