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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЕ ЗАДЕРЖАЛИ ВЗЯТКОДАТЕЛЯ И ВЗЯТОЧНИЦУ ОДНОВРЕМЕННО
15:38 05.07.2019
Сразу два уголовных дела по факту получения и дачи взятки возбуждено по материалам проверки управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гомельского облисполкома. Фигурантами стали руководители торговых организаций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в УВД Гомельского облисполкома, 26 июня 2019 года директор Гомельского филиала «Гомельское областное потребительское общество», находясь в административном здании комбината общественного питания, была задержана оперативниками с поличным.
Руководитель подозревается в получении взятки в сумме 1000 рублей от директора частного торгового унитарного предприятия за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию. Такова цена заключения договора с частным предприятием на оказание услуг по ремонту, сборке, установке холодильного, кондиционерного, механического, теплового оборудования и его исполнение.
Что касается директора частного предприятия, то 45-летний житель Гомельщины подозревается в даче взятки должностному лицу за принятие положительного решения в пользу организации, которой он руководит.
Максимальное наказание за получение взятки - 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, за дачу взятки – 5 лет лишения свободы.
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