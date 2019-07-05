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ЭКОНОМИКА РБ


УТВЕРЖДЕН ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА МИНИСТРОВ И ПРЕЗИДИУМА СОВМИНА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
15:12 05.07.2019

Постановлением правительства № 454от 4 июля 2019 года утвержден план работы Совета министров и Президиума Совмина на второе полугодие 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на заседаниях Совета министров, в частности, планируется рассмотреть итоги работы экономики страны за первое полугодие, а также за январь-сентябрь 2019 года.

На заседания Президиума Совмина будут вынесены вопросы о проектах прогноза социально-экономического развития Беларуси, Основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси и основных параметрах республиканского бюджета на 2020 год.

Кроме того, планируется обсудить выполнение поручений по проведению ремонтных работ на местных автомобильных дорогах, а также по повышению эффективности работы организаций цементной и стекольной промышленности, обеспечению их устойчивого финансово-экономического положения, снижению себестоимости выпускаемой продукции и наращиванию ее экспорта.

Наряду с этим речь пойдет о проведении в октябре 2019 года переписи населения, ходе модернизации и развитии организаций нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей, состоянии и экономической эффективности арендуемых рыболовных угодий по результатам их комплексной инвентаризации.

Также во втором полугодии участники заседаний Президиума Совета министров рассмотрят проект концепции Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы и проект Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года

Кроме того, планируется рассмотреть ход выполнения поручений по повышению эффективности работы лесного хозяйства.
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